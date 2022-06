“Sono i migliori, ma…”: calciomercato Juventus, l’annuncio di Di Maria

Dichiarazioni importanti quelle rilasciate da Angel Di Maria. Interpellato sulla Juventus, l’ex PSG ha risposto in questo modo.

Non è certo un mistero che il sogno di mercato della Juventus in questa sessione di mercato si chiami Angel Di Maria. L’argentino, appena svincolatosi dal PSG, è l’obiettivo numero uno di Andrea Agnelli, pronto a fare un regalo ai tifosi e al tecnico Allegri.

Naturalmente, vista la grandissima caratura del calciatore, che, nonostante la carta d’identità non più verde, anche nell’ultima stagione ha continuato a sfornare prestazioni di altissimo livello, la concorrenza è tanta.

La Juventus deve da un lato convincere il calciatore sul lato economico, impresa difficile ma non impossibile, ma dall’altro fare i conti anche con il ‘cuore’ di Di Maria. L’argentino infatti ha dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione in Europa e che il prossimo anno vuole tornare in patria e vestire i colori del Rosario Central. Proprio da Rosario il tecnico Carlos Tevez, tra l’altro ex bianconero, ha espresso il desiderio di volerlo portare in Argentina fin da subito.

Juventus: Di Maria non chiude la porta, ma prende tempo

I bianconeri hanno offerto al calciatore un contratto annuale con opzione per il secondo. Il calciatore, consapevole delle alternative per il momento prende tempo. E non ne fa certo mistero. Raggiunto dai giornalisti di ESPN Di Maria è stato chiaro riguardo la Juventus e le tempistiche di una sua eventuale scelta.

“La Juventus è il club più importante della Serie A, sono i migliori in Italia.” ha dichiarato El Fideo. “So che sono interessati a me, sono una delle squadre a cui interesso. Sto riflettendo su queste proposte che sono arrivate, ma al momento sono in vacanza. Voglio godermi questa pausa con la mia famiglia.” Insomma Di Maria non ha fretta, i tifosi bianconeri dovranno quindi aspettare qualche altro giorno.