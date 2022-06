Calciomercato Milan, il fantasista del futuro arriva dalla Premier League

Il Newcastle ha quasi chiuso per Botman, ma dalla Premier League può arrivare il nuovo fantasista del Milan.

Dopo la vittoria dello Scudetto, Paolo Maldini e Frederic Massara, i cui rinnovi saranno ufficializzati a breve, sono all’opera per cercare di allestire una squadra che possa sia difendere il titolo appena conquistato che superare il girone di Champions League. I due dirigenti, infatti, in questi giorni sono molto attivi in sede di calciomercato.

Il Milan ha preso Origi, svincolatosi dal Liverpool, per l’attacco e sta cercando nuovi rinforzi sia a centrocampo che in difesa. Per la zona mediana c’è l’interesse per Renato Sanches ( dove i rossoneri restano ancora in pole position), mentre per il reparto difensivo il primissimo obiettivo era Sven Botman che, però, sembra ormai destinato a firmare con il ricchissimo Newcastle.

Il difensore olandese, vecchio pallino proprio di Maldini e Massara, ha aspettato il Milan per qualche settimana, ma adesso sembra essere intenzionato ad accettare la super offerta dei club inglese. Ma se da un lato la Premier League porta cattive notizie per i tifosi rossoneri, dall’altro il nuovo fantasista del team meneghino potrebbe arrivare proprio dal campionato inglese.

Calciomercato Milan, Ziyech del Chelsea può essere il nuovo fantasista rossonero

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Milan è interessato concretamente ad Hakim Ziyech del Chelsea, accostato ai rossoneri anche l’estate scorsa. Maldini e Massara hanno anche ottenuto la disponibilità del calciatore, che ha riferito ai ‘Blues’ di voler andar via, ad imbastire una trattativa.

Ziyech percepisce attualmente nel team inglese 5 milioni di sterline a stagione. I dirigenti rossoneri sono al lavoro per cercare la formula giusta per convincere sia il giocatore che il Chelsea. Il Milan potrebbe riuscire a sfruttare anche gli ottimi rapporti tra le due società, considerando che sono entrambe americane.