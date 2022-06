Calciomercato Verona, Cioffi vuole il suo pupillo: richiesta esorbitante

Gabriele Cioffi, nuovo allenatore del Verona, ha chiesto al club il suo pupillo ma la richiesta è altissima

Il Verona ha affidato la propria panchina a Gabriele Cioffi, protagonista in positivo nell’ultima stagione in Serie A alla guida dell’Udinese. I friulani hanno espresso un ottimo calcio conquistando la salvezza e valorizzando al massimo i loro giocatori migliori, come Deulofeu e Molina. La crescita di Beto si è arrestata nella seconda parte, ma quanto fatto di buono nel corso dell’anno resta.

Adesso Cioffi si appresta ad affrontare una nuova tappa della sua carriera, al Verona. Un club che ha fatto della sostenibilità la sua arma migliore, grazie soprattutto al gran lavoro di Tony D’Amico, oggi direttore sportivo dell’Atalanta. Per un allenatore prendere i propri pupilli può risultare fondamentale, per aiutarlo ad affrontare al meglio la nuova esperienza. E’ il caso, per fare un esempio, di Pablo Marì.

Verona, Cioffi vuole Pablo Marì

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Verona è in trattativa per acquistare Pablo Marì. Il difensore centrale, che Cioffi ha allenato all’Udinese, molto probabilmente farà ritorno all’Arsenal, squadra che detiene il suo cartellino. Si tratta di una richiesta dell’allenatore scaligero, anche se il suo ingaggio è molto alto: circa tre milioni di euro lordi a stagione, quindi 1,5 netti.

Una cifra molto alta per le casse del Verona, che ogni anno cede almeno uno dei suoi gioielli per finanziare il mercato e avere un club sostenibile. Quest’anno potrebbe essere il turno di Casale, ma anche di Simeone dopo il riscatto al Cagliari dal valore di circa 10 milioni di euro.