“Niente margini”: rottura definitiva e pressing Juventus, cambia la formula

Il calciatore sempre più verso la rottura. La Juventus guarda interessata ed è pronta al grande colpo con in mente già la formula.

Sono giorni intensi quelli che accompagnano il mercato della Juventus. Andrea Agnelli guarda sempre al sogno Di Maria, anche se l’argentino sembra voler prendere tempo prima di dare una risposta definitiva. Nel frattempo però potrebbe palesarsi un’altra situazione di mercato molto interessante.

Un altro nome spesso accostato alla Juventus è quello di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista in forza alla Roma è certamente uno dei migliori prospetti del calcio italiano. I bianconeri, come da tradizione, sono sempre molto attenti ai talenti made in Italy. Non fa eccezione Zaniolo. Fino ad ora la trattativa sembrava in salita, ma adesso una notizia potrebbe cambiare tutto.

Il collega di SportMediaset Daniele Miceli ha infatti lasciato l’indiscrezione: “Non ci sono margini di rinnovo di Zaniolo con la Roma. I giallorossi sono disposti a cederlo anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Juventus, come noto è in pressing, sul calciatore.”

Juventus, Zaniolo su può fare: già battuta la concorrenza di Conte

Ottime notizie quindi per la Juventus che vede aumentare le sue chance di prelevare Zaniolo. Il calciatore potrebbe quindi lasciare la capitale dopo quattro stagioni. L’idea della Juventus, sempre secondo quanto riferito dal collega di SportMediaset, sarebbe quella di inserire anche Arthur come contropartita per calmierare il prezzo del cartellino di Zaniolo.

La Roma però difficilmente si accollerà un ingaggio pesante come quello del centrocampista brasiliano, preferendo quindi altre alternative. Trattativa che seppur non più così difficile resta potenzialmente lunga. Da registrare però anchee la volontà del calciatore, il quale oltretutto avrebbe anche già rifiutato la prospettiva di un trasferimento in Premier League, al Tottenham dell’ex bianconero Antonio Conte.