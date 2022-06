Roma: la sentenza fa sorridere Tiago Pinto, ma è una beffa per Zaniolo

Zaniolo riflette sul proprio futuro dopo gli interessamenti mostrati dalla Juventus e dal Milan. La Roma non cambia la propria posizione.

Ore di riflessione in casa Roma. Nei giorni scorsi il club ha provveduto ad ufficializzare l’arrivo a parametro zero di Nemanja Matic, espressamente richiesto da José Mourinho. Il serbo andrà a ricoprire un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico giallorosso, garantendo l’esperienza e la qualità di cui spesso ha difettato il centrocampo nell’ultima stagione. Non ci fermerà qua, ma molte delle possibili operazioni in entrata sono legate a doppio filo al futuro di Nicolò Zaniolo.

L’esterno, da ormai qualche settimana, è stato inserito nella lista degli elementi sacrificabili. Il motivo è da ricercare nel mancato accordo, fin qui, riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Di recente il direttore generale Tiago Pinto e l’agente Claudio Vigorelli si sono incontrati al fine di fare il punto tuttavia le parti restano quanto mai distanti.

Zaniolo, infatti, al momento guadagna 2.6 milioni e per restare nella capitale ha chiesto un corposo aumento: 4 netti più bonus. Troppo per il club, entrato quindi nell’ordine delle idee di cedere subito il talento in modo tale da incamerare risorse fresche da destinare ai prossimi colpi. Una situazione che ha iniziato ad ingolosire diverse squadre tra cui la Juventus ed il Milan.

Roma, Zaniolo può andare via: la richiesta dei giallorossi

I bianconeri attendono una risposta definitiva da Angel Di Maria ma continuano ad essere alla finestra mentre i rossoneri hanno effettuato appena qualche sondaggio, accarezzando comunque l’idea di regalarlo a Stefano Pioli. Ingaggiarlo, in ogni caso, non si preannuncia facile visto che i capitolini chiedono circa 60 milioni per lasciarlo andare.

Una cifra ritenuta alta dalle pretendenti, che fin qui hanno preferito evitare di piazzare l’affondo decisivo. Da qui l’impasse confermato dal quotidiano ‘La Stampa’: “Tutti lo vogliono, nessuno lo prende”. Una vera e propria sentenza, che consentirà alla Roma di ricoprire una posizione di vantaggio nella trattativa per il rinnovo. Una beffa, invece, per Zaniolo che si aspettava di ricevere offerte concrete da parte della Juventus e del Milan.