Calciomercato Fiorentina, Commisso gelato: addio al bomber

Pessime notizie per Commisso e Italiano. La Fiorentina era da tempo sul bomber, ma adesso rischia di farselo soffiare sotto il naso.

Dopo il rinnovo di contratto per il tecnico Vincenzo Italiano, che sarà legato alla Viola fino al 2024, per la Fiorentina è tempo di fiondarsi sul calciomercato. Commisso, dopo la buonissima stagione appena conclusa, è pronto a dare al suo tecnico un gruppo ancora più completo e soprattutto competitivo.

Uno degli obiettivi di mercato individuato per questo salto di qualità è Milan Djuric della Salernitana. Autore di una buona stagione, durante la quale ha contribuito con 33 presenze, 5 reti e 5 assist alla miracolosa salvezza dei granata, era stato individuato dalla Fiorentina come pedina ideale in grado di fornire quel quid in più a livello d’esperienza in attacco.

La situazione sembrava essersi messa nel migliore dei modi, visto anche che il calciatore aveva espresso l’intenzione di andare a scadenza di contratto e quindi tra pochi giorni sarebbe stato disponibile a parametro zero. Commisso ha però tentennato troppo, facendosi superare in queste ore dall’Hellas Verona.

Fiorentina beffata, Djuric andrà all’Hellas Verona

Gli scaligeri, stando a quanto riporta Sky Sport, sono andati diretti sull’attaccante bosniaco, offrendogli un triennale. Djuric, a 32 anni da poco compiuti, di fronte a quello che molto probabilmente sarà l’ultimo ingaggio importante in carriera avrebbe preso la decisione di accettare non aspettando eventuali contromosse della Fiorentina.

La Viola resta quindi col cerino in mano, ma è in buona compagnia. Anche la neopromossa Cremonese aveva nei giorni scorsi provato un abboccamento con l’attaccante ormai ex granata. Djuric però alla fine ha scelto Verona e nei prossimi giorni potrebbe già apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al club gialloblù.