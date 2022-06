“Sta arrivando”: Juventus, Allegri e i tifosi al settimo cielo

Sono ore importanti per il calciomercato della Juventus. Il club bianconero è a caccia di importanti rinforzi per la prossima stagione.

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa e regalare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva per il titolo. Dopo gli addii ufficiali di Bernardeschi e Dybala e con il riscatto di Alvaro Morata molto complicato il club bianconero è a caccia di rinforzi soprattutto nel reparto offensivo.

La società vuole regalare ai tifosi colpi di carattere internazionale, obiettivi che, la società avrebbe individuato con due nomi. Sia i tifosi che la Juve sognano da tempo il ritorno a casa di Paul Pogba ed il francese sembra ormai davvero ad un passo. Non solo Pogba perchè la dirigenza bianconera sarebbe molto vicina anche ad un altro grande obiettivo.

Secondo quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport si sarebbe sbloccato finalmente la trattativa per il passaggio di Angel Di Maria alla Juventus. Il giocatore avrebbe fatto arrivare, mediante il proprio entourage, il proprio benestare per la chiusura della trattativa. Mancherebbero solo dettagli, ma Angel Di Maria è ormai un giocatore della Juventus.

Juventus, i dettagli dell’accordo per Di Maria

Il contratto del giocatore sarà annuale, proprio come ha sempre richiesto Angel. La Juve preferiva almeno un biennale per poter beneficiare del Decreto Crescita, ma il giocatore, dopo la prossima stagione, vuole chiudere la carriera con la maglia del Rosario Central. L’accordo dovrebbe essere sulla base di un ingaggio da 7 milioni di euro netti per un anno.

Con Di Maria e presto anche Paul Pogba la Juventus avrà a disposizione due colpi da novanta per tornare a vincere ed inseguire lo scudetto. Allegri ed i tifosi sognano e secondo le ultime indiscrezioni è oramai solo questioni di giorni per mettere a segno i colpi di mercato.