“Devono venderlo prima di luglio”: PSG, colpo di scena e addio

Il PSG deve vendere il campione prima dell’arrivo del mese di luglio: un colpo di scena che spiazza i tifosi

L’ultima stagione del PSG doveva essere quella della consacrazione, la prima con un tridente stellare formato da Neymar, Messi e Mbappe. E non solo, anche campioni come Donnarumma, Sergio Ramos e Wijnaldum hanno deluso le aspettative. Ciò che resta è una Ligue 1 vinta tra le polemiche per i fischi dei tifosi, anche al momento dell’aritmetica vittoria del campionato.

Ha influito la sconfitta col Real Madrid in Champions League, che ha alimentato dei malumori nei confronti di una squadra fatta di stelle e figurine. Al-Khelaifi se n’è accorto e ha dato un segnale forte nella sua ultima intervista, intimando di andar via a chi non fa più parte del progetto PSG o, quantomeno, a chi non si sente più parte. E la situazione Neymar è da monitorare con attenzione.

PSG, Neymar andrà venduto entro luglio

L’edizione di oggi del Sun, quotidiano inglese, si è soffermato sulla situazione legata a Neymar: “Devono venderlo entro il primo luglio, altrimenti scatterà in automatico il rinnovo fino al 2027. Il suo ingaggio sarebbe di 31,2 milioni di euro fino a quando avrà 35 anni”. Chiaramente, una cosa del genere renderebbe complicata la vendita del campione brasiliano in futuro, nonostante siano parecchie le squadre interessate a ingaggiarlo com’è normale che sia.

Neymar non si è mai completamente immedesimato nella realtà PSG: tante le critiche ricevute per le sue prestazioni nelle partite decisive e qualche fuga di troppo in Brasile, specialmente nelle vacanze invernali. In caso di mancata cessione entro il primo luglio, quindi venerdì, il suo contratto si rinnoverà.