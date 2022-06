“Adesso basta”: lo sceicco fa tremare Donnarumma e i compagni

Il PSG cambia completamente strategia sul fronte del calciomercato e annuncia grandi novità attraverso il presidente Al-Khelaifi.

La strategia dei più grandi nomi e del rinnovo inarrivabile di Kylian Mbappé non saranno più delle prerogative indispensabili per il PSG. D’altro canto, i risultati del campo, in particolar modo quelli ottenuti in Champions League, hanno dimostrato che non basta un mercati che oltrepassi il buonsenso finanziario per assicurarsi la vittoria.

Al Khelaifi cambia metodo e lo farà con il nuovo allenatore. È risaputo che Mauricio Pochettino sia in uscita e infatti in occasione di un’intervista a ‘Le Parisien’ il numero uno dei parigini ha confermato i colloqui con il Nizza per Galtier: “Non è un segreto, spero che si trovi velocemente l’accordo, ma rispetto il club. Ognuno difende i propri interessi”.

In attesa della risposta e della conclusione della trattativa, lo sceicco illustra anche le sue prossime mosse.

PSG, Al Khelaifi: “Basta nomi appariscenti”

“Basta nomi appariscenti, è la fine dei lustrini che luccicano”, annuncia con sorpresa Al Khelaifi. D’altronde, lo stesso Galtier è un nome importante e stimato, ma non ancora nell’elite assoluta degli allenatori. Il PSG punta a valorizzare la tecnica e la formazione di base, in questo nuovo corso: “Avremo il miglior centro di formazione al mondo e il mio obiettivo per i prossimi anni è avere una squadra fatta di soli giocatori parigini. I migliori calciatori meritano di giocare per il PSG”.

Crescerli in casa per non doverli acquistare altrove a peso d’oro. L’operazione richiederà tanto tempo e un lungo corso, ma nell’attitudine è già partita. Via chi non serve alla causa, entra soltanto chi può svolgere il proprio ruolo al massimo rispetto a quanto necessita la società: “Chi non fa parte del progetto deve andarsene. C’è chi ha approfittato della situazione, ma ora basta! Ci vuole disciplina… Chi vuole vivere nella sua comfort zone e non vuole combattere, starà da parte”.