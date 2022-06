Calciomercato Sampdoria, lo vuole Giampaolo: mossa per la salvezza

La Sampdoria è alla ricerca di un difensore per la prossima stagione e ha individuato un ex Torino, con un ottimo passato con mister Giampaolo.

In vista della nuova stagione sportiva, che quest’anno prenderà avvio il 13 agosto, la Sampdoria è alla ricerca di un profilo per la difesa. L’idea in realtà sarebbe quella di rinnovare profondamente il pacchetto arretrato con due innesti, ma c’è un primo profilo individuato ed è quello di Lyanco.

Il giocatore, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, oggi al Southampton è molto apprezzato anche perché lo conosce bene il tecnico Marco Giampaolo, per il passato in comune al Torino. Fra le tante opzioni, presto potrebbe essere quella preferita proprio per una valutazione più organica che l’allenatore può già fare.

Con oltre 60 gol subiti nell’ultima stagione, la Sampdoria ha manifestato la necessità di elementi affidabili e il 25enne brasiliano ha un’esperienza abbastanza importante già alle spalle per poter dare il proprio contributo.

Sampdoria, idea Lyanco per rafforzare la difesa

Affinché la Sampdoria possa seriamente pensare a Lyanco, chiaramente va sondata anche la disponibilità del Southampton, che l’ha acquistato appena un’estate fa dal Torino a titolo definitivo per circa 7 milioni di euro, siglando con il difensore un accordo dalla durata di quattro anni. A frenare la Doria potrebbe essere proprio la valutazione del cartellino, siccome si cerca un affare davvero low cost.

Inoltre, al momento la pista principale sarebbe Mattia Caldara, di proprietà del Milan. Il giocatore piace molto anche all’Empoli, che l’ha sondato insieme ad altre società. Al momento, si tratta di opportunità da studiare ancora meglio ma tutte lì sul tavolo.