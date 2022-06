“Accordo ad un passo”: il big lascia la Serie A, tutto pronto

Il futuro del bomber non è in Serie A. Dopo la decisione di lasciare la squadra, l’attaccante ha scelto la sua prossima destinazione.

A stagione in corso il centravanti del Torino, Andrea Belotti, aveva chiarito che non avrebbe rinnovato il suo contratto con i granata. Dopo sette anni, è giunta la decisione per la volontà di compiere un salto e cercare di avere l’opportunità di disputare le competizioni europee per club, giunto ormai sulla soglia dei trent’anni.

La piazza e la società sono chiaramente intristite dalla decisione di Andrea Belotti e il presidente Urbano Cairo ha comunque provato a proporgli il rinnovo: un contratto fino al 2026 con un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione con bonus inclusi.

Una proposta allettante, considerate anche le possibilità dei granata, che ben rappresentava l’interesse e il legame nei confronti del giocatore. Tuttavia, la volontà di Belotti è stata chiara fin da principio e il Torino si è arreso all’evidenza, spostando l’attenzione su altre trattative.

Belotti, dopo il Torino c’è il Monaco: addio Serie A

Secondo le informazioni riferite da ‘Sportmediaset’, Andrea Belotti ha riposto la fascia da capitano del Torino ed è pronto a lasciare la Serie A per volare in direzione Ligue 1: ad attenderlo in Francia ci sarebbe il Monaco. La società gli garantirebbe un ruolo da leader dello spogliatoio nonché la possibilità di calcare l’agognato palcoscenico europeo e un ottimo ingaggio.

Il giocatore è propenso ad accettare il triennale perché le premesse sono ottime e di grande fiducia. Si tratta della società che più concretamente si è mossa. Infatti negli scorsi mesi si era parlato anche di Milan, ma il club rossonero al momento pare avere altre priorità e il Monaco non vuole aspettare ancora molto, dovendo disputare i preliminari di Champions League.