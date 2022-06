Ronaldo, addio Manchester e ritorno in Serie A: spunta il club per il futuro

Dopo una stagione poco esaltante trascorsa nel Manchester United, Cristiano Ronaldo potrebbe tornare a giocare nella nostra Serie A.

Non solo il campionato italiano è stato combattuto fino all’ultima giornata, ma anche in Premier League c’è stata una lotta per il titolo durata fino agli ultimi minuti della stagione tra il Liverpool ed il Manchester City. Alla fine ha vinto la squadra di Guardiola per solo punto di vantaggio sui ‘Reds’.

Dietro a Manchester City e Liverpool c’è stato il vuoto, visto che la terza (il Chelsea) e la quarta ( il Tottenham di Antonio Conte) hanno concluso il campionato con più venti punti di distacco. Tra le maggiori delusioni di questa stagione bisogna inserire sicuramente il Manchester United di Cristiano Ronaldo. I ‘Red Devils’, infatti, sono usciti ben presto dalla lotta al titolo ed hanno terminato l’annata al sesto posto, qualificandosi solo per l’Europa League.

Allo United non è bastato neanche il ritorno di Cristiano Ronaldo (18 gol in campionato) per tornare ai livelli che gli competono. Sulla panchina del Manchester ora è arrivato ten Hag dall’Ajax che, però, sembra non avere l’intenzione di mettere il portoghese al centro del suo progetto tecnico. Proprio per questo stanno circolando tante indiscrezioni di mercato intorno al calciatore, che potrebbe tornare anche in Italia.

Manchester United, Ronaldo potrebbe tornare in Serie A: c’è la Roma di Mourinho

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, la Roma sarebbe nella lista delle pretendenti di Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes avrebbe offerto l’ex Juventus proprio al team capitolino. I giallorossi potrebbero avere una corsia preferenziale, visto che anche Mourinho è seguito proprio dal super procuratore portoghese.

Al momento, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, non c’è nulla di concreto tra Cristiano Ronaldo e la Roma, ma solo il tentativo di Mendes di cercare un altro team al suo assistito, anche se ha ancora un anno di contratto con il Manchester United. Sull’attaccante bisogna registrare l’interesse della sua prima squadra, ovvero lo Sporting Lisbona.