“Sta rischiando”: Juve, l’avvertimento dell’ex allenatore è chiarissimo

Dopo Pogba, la Juve sta cercando di prendere altri giocatori. Proprio su uno degli obiettivi bianconeri c’è stato un importante avvertimento.

Sono ore di mercato molto cruciali in casa Juventus. I dirigenti bianconeri, infatti, vogliono allestire una squadra che possa tornare ad essere competitiva per lo Scudetto, dopo gli ultimi deludenti quarti posti posti raggiunti nelle ultime due stagioni prima con Andrea Pirlo e poi con Massiliano Allegri in panchina.

La ‘Vecchia Signora’, di fatto, si è messa subito all’opera ed ha siglato già il primo colpo di mercato, ovvero il ritorno di Paul Pogba. L’accordo con il francese, svincolatosi dal Manchester United, è già stato trovato da tempo, ma per l’ufficializzazione del suo ingaggio bisognerà aspettare, per motivi fiscali, i primi giorni di luglio.

Un altro obiettivo di mercato della Juventus è sicuramente un altro ex giocatore del Manchester United, ovvero Angel Di Maria. Ma in questo caso ci sono alcune complicazioni, considerando che l’argentino sta riflettendo da un po’ di tempo sull’offerta fattagli dai bianconeri. Lo stesso calciatore, ai microfoni di ‘ESPN Playroom’, ha parlato della possibilità di vederlo giocatore con la maglia della ‘Vecchia Signora’: “E’ il più grande club d’Italia , ed è una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo”. Proprio queste dichiarazioni del ‘Fideo’ sono state commentate da un ex allenatore bianconero.

Juve, l’avvertimento di Capello a Di Maria: “Sta rischiando”

Fabio Capello, infatti, ha parlato così a ‘Il Messaggero’: “Di Maria sta rischiando. Ci sono delle occasioni sulle devi essere rapido a prendere una decisione”. Quello dell’ex tecnico anche di Roma e Milan sicuramente è un avvertimento al giocatore che sta tentennando da un po’ sull’interesse della Juventus.

La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, sta facendo tutto possibile per prendere l’argentino. I bianconeri, di fatto, sono andati incontro alle richieste del giocatori, arrivando ad offrire un anno di contratto con un’opzione per il secondo a circa 7 milioni di euro. In molti stanno pensando, così come la stessa Juventus, che dietro a questi continui dubbi dell’attacante c’è il forte interesse del Barcellona.