Juve, non solo Koulibaly: doppia pista se parte De Ligt

Per la difesa della Juve c’è il caso De Ligt che tiene banco. In caso di partenza dell’olandese, spuntano altri due nomi per la difesa.

Il futuro di Matthijs De Ligt è uno degli argomenti principali che si sta affrontando in questi giorni in casa Juventus. L’olandese ha fatto capire di non essere soddisfatto di quella che è stata la sua esperienza a Torino fino a questo momento. Due anni dove la Juve non è riuscita centrare la vittoria dello Scudetto, addirittura rischiando di restare fuori dalla Champions il prossimo anni.

Troppo poco per una compagine di questo blasone, e proprio per questo la dirigenza sta lavorando per dare a Massimiliano Allegri degli elementi utili e funzionali al progetto tecnico. Per il difensore, però, il futuro resta un rebus visto che le porte per una possibile cessione non si sono chiuse, anche perchè tramite questa la Vecchia Signora incasserebbe una cifra importante.

Juve, se parte De Ligt ecco due alternative oltre a Koulibaly

In queste ultime settimane si è parlato tanto di un possibile nome in grado di prendere il posto di De Ligt nella retroguardia bianconera. Quella di Kalidou Koulibaly è una suggestione che pare, però, anche difficile da mettere in atto. Sia perchè il giocatore è molto legato a Napoli, ma anche perchè la squadra partenopea chiede ben 40 milioni di euro.

Ed allora ecco due soluzioni che potrebbero fare al caso di Allegri. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, la Juve avrebbe messo nel mirino anche i nomi di Igor e Milenkovic di casa Fiorentina. Tra i papabili, poi, c’è anche Gabriel dell’Arsenal. Da capire, ora, come la Juve vorrà muoversi e soprattutto come si evolverà la situazione di De Ligt.