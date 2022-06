Rivoluzione Allegri, tre cessioni a sorpresa: rischia anche De Ligt

Le cessioni della Juve potrebbero finanziare il mercato bianconero dell’attuale sessione estiva. Massima attenzione ai possibili colpi di scena, non è escluso che Allegri punti l’indice su una vera e propria rivoluzione

Il mercato della Juventus potrebbe partire dall’ufficialità di Pogba accompagnata da tre cessioni importanti. Nelle ultime ore starebbero avanzando le indiscrezioni sul possibile affondo del Chelsea su De Ligt. La Juventus considera incedibile il centrale olandese, ma attenzione ai possibili colpi di scena.

I bianconeri potrebbero aprire alla trattativa con i Blues di fronte a un’offerta irrinunciabile da circa 80 milioni di euro. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane, ma al momento il sacrificio dell’olandese non rappresenterà una priorità per la dirigenza bianconera.

Attenzione anche alla situazione Cuadrado. L’esterno colombiano, fresco di rinnovo contrattuale (automatico) per un altro anno, potrebbe lasciare la Juve di fronte a un’offerta per il suo cartellino. In questo modo la Juventus incasserebbe i soldi del cartellino, in più si alleggerirebbe dello stipendio da 5 milioni di euro dell’esterno colombiano. Considerando le prossime 35 primavere di Cuadrado, non è escluso che i bianconeri possano valutare il suo addio anche se, come nel caso De Ligt, la cessione dell’ex Fiorentina non rappresenta una priorità.

Cessioni Juve, certo l’addio di Kean: in bilico anche McKennie e Rabiot

McKennie potrebbe lasciare la Juventus di fronte a un’offerta da circa 30-35 milioni di euro. Il centrocampista texano ha tantissimo mercato in Premier League. Allegri potrebbe dire sì al suo possibile sacrificio per far cassa e investire il ricavato su Koulibaly.

McKennie più di Rabiot: il centrocampista francese potrebbe essere confermato alla Juventus fino alla fine della prossima stagione. Poi i bianconeri valuteranno se presentare all’ex PSG il possibile rinnovo. De Ligt, Cuadrado e McKennie: potrebbe essere questo il clamoroso tris di cessioni a sorpresa.