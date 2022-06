PSG, Icardi ora trema: l’annuncio non lascia altra scelta

Nel corso dell’ultima stagione l’attaccante del PSG Mauro Icardi ha trovato pochissimo spazio e non è sembrato una priorità del tecnico.

Dopo un’ottima carriera in Italia tra Sampdoria ed Inter, Mauro Icardi ha provato il definitivo salto di qualità al Psg. Nel corso degli anni, dopo un buon inizio, il centravanti argentino è stato però oscurato dai colpi del club francese e nell’ultima stagione dal tridente delle meraviglie composto da Mbappe, Neymar e Messi.

Il Psg ha vissuto una stagione di alti e bassi, un’annata che gli ha regalato la vittoria del campionato francese, ma anche delusioni come l’eliminazione agli Ottavi di finale di Champions League. La sconfitta contro il Real è stata una gran delusione per il presidente Al Khelaifi ed il patron dei parigini è pronto ad una nuova rivoluzione.

Lo sceicco ha rinnovato il contratto a Mbappè ed ha preso forti decisioni come il cambio in dirigenza ed il passaggio da Leonardo all’ex ds del Lille Campos. Questi è pronto ad attuare una vera e propria rivoluzione ed, oltre a tanti acquisti, potrebbe effettuare diverse importanti cessioni. Sono tanti i giocatori in bilico e tra questi c’è sicuramente Mauro Icardi.

Psg, l’avviso di Palmeri ad Icardi

Campos è conosciuto come un dirigente dai modi ferrei e già in passato ha fatto ‘piazza pulita’. Ora ha il compito di mandare via quei giocatori che non rappresentano una priorità per la squadra in vista della prossima stagione. A riportare tutto cio è Le Parisien.

Già al Lille Campos ha avuto un ruolo simile ed a farne le spese è stato, tra gli altri, il giocatore Julian Palmeri. Il giocatore ha raccontato quanto segue. “Al PSG ai giocatori faranno ciò che è stato fatto a noi. Verranno allontanati dal gruppo, si cambieranno in un altro spogliatoio e gli toglieranno persino il posto auto. Se non si troverà alcun accordo a quel punto ti proporranno una buonuscita”. Le parole di Palmeri sono chiare e raccontano le prossime mosse del dirigente dei parigini.