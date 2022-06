Calciomercato Roma, le ultime su Kumbulla: Mourinho ha deciso

Novità in vista per il futuro di Marash Kumbulla: il difensore è di proprietà della Roma fino al 2025, Mourinho ha preso la sua decisione.

Il contratto di Marash Kumbulla andrà in scadenza con la Roma solamente il 30 giugno del 2025. Secondo le ultime raccolte dalla redazione di SerieANews.com, ci sarebbero tuttavia importanti novità in vista per il suo futuro. José Mourinho ha, infatti, preso la sua decisione per il futuro.

Marash Kumbulla è approdato alla Roma per la prima volta, in prestito dal Verona, nel 2020. È stato poi riscattato da parte del club giallorosso e in diverse occasioni José Mourinho ha deciso di affidarsi alle sue capacità nel reparto difensivo.

Negli ultimi giorni è circolata la possibilità che l’albanese potesse lasciare il club, con un possibile interessamento da parte del Torino, in vista della prossima stagione di Serie A. Secondo quanto appreso da SerieANews.com, tuttavia, tra le due società non sarebbero mai stati avviati contatti. Le ultime su di lui.

Calciomercato Roma, per Kumbulla nessun contatto con il Torino: Mourinho lo considera incedibile

Nella stagione da poco terminata, Marash Kumbulla ha giocato in totale 28 partite vestendo la maglia della Roma tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Arrivando a segnare anche un gol. Nel corso dei mesi, quindi, ha conquistato la fiducia di José Mourinho che in più occasioni ha voluto dargli minuti di gioco. Anche schierandolo titolare.

Stando alle ultime informazioni raccolte da SerieANews.com, quindi, il giocatore non si muoverà da Roma. Mourinho e la società lo considerano come incedibile. Per la prossima stagione non c’è quindi alcuna possibilità che possa muoversi dalla Capitale. Anche perché il Torino non ha avviato mai ufficialmente (almeno finora) contatti con Thiago Pinto. Per i prossimi impegni che si avvicinano a grandi falcate, il classe 2000 sarà perciò sicuramente ancora a disposizione del tecnico portoghese e dei suoi compagni.