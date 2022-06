“Visite mediche”: doppio colpo Inter, Inzaghi al settimo cielo

L’Inter, nonostante l’imminente ritorno di Lukaku, non intende fermarsi: in canna un doppio colpo tanto atteso dal tecnico Inzaghi.

Romelu Lukaku, ma non solo. Sono giorni frenetici in casa Inter, con l’amministratore delegato Beppe Marotta impegnato a finalizzare una serie di trattative vicine alla fumata bianca. Il belga, ad esempio, sbarcherà a Milano il 29 giugno per effettuare le visite mediche di rito e apporre la propria firma sul contratto annuale. L’intesa con il Chelsea, di fatto, è totale ed ormai si attende soltanto l’annuncio ufficiale.

I nerazzurri, in ogni caso, non intendono fermarsi qua. Nell’ultima stagione, infatti, la rosa a disposizione di Simone Inzaghi si è dimostrata ricca di qualità ma non sufficientemente lunga. Da qui l’intenzione della dirigenza di mettere a disposizione dell’allenatore ulteriori elementi, compreso il tanto atteso vice-Brozovic.

Un ruolo che verrà assegnato a Kristjan Asllani, reduce dall’ottimo campionato vissuto con la maglia dell’Empoli (un gol ed un assist in 23 presenze complessive). I toscani si sono ormai convinti di lasciarlo andare dopo l’ultima proposta ricevuta, comprendente il prestito oneroso (4 milioni) con obbligo di riscatto (10 milioni più 2 di bonus). Tutto fatto anche per Raoul Bellanova.

Inter, doppio colpo in arrivo per Inzaghi

L’esterno è stato una delle poche liete notizie del Cagliari retrocesso in Serie B e costerà 10 milioni tra prestito (3 milioni) e diritto di riscatto (7). Entrambe le operazioni risultano definite: ora l’Inter, stando a quanto riferito su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, provvederà a programmare le visite mediche che salvo sorprese si terranno entro la fine della settimana.

Un doppio colpo importante per Inzaghi il quale, nei prossimi giorni, aspetta di ricevere buone notizie anche dal fronte Paulo Dybala. L’ultimo meeting tra le parti non ha prodotto la tanto attesa stretta di mano decisiva tuttavia i nerazzurri restano in pole position. Ora si attende soltanto la risposta dell’argentino all’offerta ricevuta. Nell’ambiente regna, seppur in maniera cauta, un certo ottimismo.