Calciomercato, l’impazienza della Lazio: scambio per accontentare Sarri

La Lazio vuole accontentare il tecnico Sarri: proposto uno scambio per sbloccare il colpo di mercato. Il tecnico biancoceleste incrocia le dita.

Il quinto posto e la conseguente qualificazione in Europa League hanno soddisfatto Maurizio Sarri. Il quale, nella prossima stagione, intende però alzare ulteriormente l’asticella ed essere più competitivo sia in campionato che nelle coppe. Da qui la richiesta alla propria dirigenza di provare a portare nella capitale almeno 6 o 7 nuovi elementi di qualità, compreso un portiere.

A Thomas Strakosha infatti, anche a causa di alcuni errori commessi in campo, non verrà rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno. L’albanese è diretto in Premier League dove lo aspetta il neo promosso Fulham mentre i biancocelesti, dopo essersi presi alcuni giorni di riflessione e valutato diversi nomi, hanno individuato il suo sostituto ideale in Marco Carnesecchi.

Il classe 2000 ha rivestito un ruolo di primo piano nella cavalcata che ha consentito alla Cremonese di tornare in Serie A, diventando una delle colonne portanti della squadra grigiorossa (36 presenze complessive). Il cartellino è di proprietà dell’Atalanta, che nei giorni scorsi si è mostrata disponibile a trattare la sua cessione. Produrre la fumata bianca, però, non si preannuncia facile.

Lazio, Sarri vuole Carnesecchi: la mossa di Tare

Il motivo è da ricercare nella richiesta avanzata dai nerazzurri: 15 milioni cash. Una cifra ritenuta alta dal direttore sportivo Igli Tare che, stando a quanto riportato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha iniziato a prendere in considerazione l’idea di proporre come contropartita Manuel Lazzari (autore di appena 3 assist in 31 apparizioni totali in campionato).

Una mossa a sorpresa pensata per accontentare Sarri che, nelle ultime ore, si è mostrato impaziente tornando a chiedere alla propria dirigenza di fare tutto il possibile per ingaggiare Carnesecchi. Il nome di Lazzari piace a Gian Piero Gasperini, poco soddisfatto dal rendimento offerto da Hans Hateboer e Joakim Maehle. Work in progress. L’accordo, pur restando complesso, non è impossibile.