Mourinho dice sì ad Arthur e al nuovo vice Abraham: le ultimissime

Arthur alla Roma: l’affare è pronto a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Mourinho avrebbe dato il suo ok al possibile trasferimento del centrocampista brasiliano nell’affare Zaniolo

La Roma sembrerebbe essere pronta a dire sì alla cessione di Zaniolo. L’esterno offensivo giallorosso potrebbe lasciare la Capitale di fronte a un’offerta da circa 50 milioni di euro. La Juventus sembrerebbe esser pronta a sferrare l’attacco decisivo, con i bianconeri intenzionati a inserire Arthur come contropartita tecnica.

Mourinho avrebbe dato il suo ok per l’ex mediano del Barcellona. Qualità, geometri e qualità: il tecnico portoghese vorrebbe completare la linea di centrocampo con alcune caratteristiche mancanti. Arthur, da questo punto di vista, rappresenterebbe la pedina ideale.

Rottura quasi totale tra la Roma e Zaniolo, aspetto che potrebbe spingere la Juventus ad accelerare le operazioni per chiudere la trattativa già nel corso dei prossimi giorni. Come detto, la Roma valuta il giocatore circa 50 milioni di euro. La Juve potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Arthur più 25-28 milioni.

Arthur alla Roma, spunta anche Kean come vice Abraham

Non solo Arthur, la Juventus potrebbe proporre alla Roma anche Kean. L’ex PSG potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il ruolo di vice Abraham, anche se il giocatore non convince totalmente Mourinho. Piacciono anche Simeone e Dzeko.

L’attaccante argentino, in uscita dal Verona, ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Per quel che riguarda il ritorno di Dzeko, difficilmente la Roma aprirà al ritorno dell’attaccante bosniaco, soprattutto per una questione di ingaggio e cifre contrattuali decisamente elevate.