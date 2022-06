Roma, che assist alla Juve: cosi l’operazione Zaniolo verso la fumata bianca

La Juve sta seguendo anche Zaniolo ed un assist per prendere il giocatore potrebbe arrivare proprio dalla Roma.

Dopo l’ingaggio di Paul Pogba, la cui ufficialità arriverà nei primi giorni di luglio per motivi fiscali, la Juventus sta cercando di prendere un attaccante esterno da schierare al posto di Paulo Dybala. L’obiettivo numero bianconero è sicuramente Angel Di Maria, ma ci sono varie complicazioni per portare in porto questa trattativa.

Il ‘Fideo’, nonostante il contratto di un anno con un’opzione per un altro a 7 milioni di euro offertogli dalla ‘Vecchia Signora’, sta tentennando ancora, rischiando così di far spazientire la Juventus. I bianconeri temono anche l’inserimento del Barcellona per Di Maria e proprio per questo stanno vagliando anche le due ipotesi italiane che portato a Berardi e Zaniolo.

Entrambi i giocatori, infatti, sono da tempo accostati alla Juventus ed uno dei due potrebbe finalmente accasarsi al team piemontese. Se per Domenico Berardi il Sassuolo continua a chiedere tanto, circa 40 milioni di euro, per Zaniolo potrebbe arrivare un assist ai bianconeri proprio dalla Roma.

Juve, che assist dalla Roma: Zaniolo può andare via anche in prestito con obbligo di riscatto: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, infatti, Zaniolo potrebbe lasciare la Roma anche in prestito con obbligo di riscatto. Questa possibile apertura da parte del club capitolino sicuramente potrebbe aiutare la Juventus a prendere il calciatore italiano, visto che così potrebbe dilazionare il pagamento.

Questo possibile assist deriva dal fatto che tra la Roma e Zaniolo, sempre come scritto dal quotidiano, qualcosa sia cambiato, considerando anche la lunga trattativa per il rinnovo del contratto del giocatore (scadenza 2024). Nei giorni scorsi c’è stato proprio un incontro tra Tiago Pinto e l’agente dell’attaccante. Tra le parti, di fatto, c’è stata la promessa di rivedersi a settembre per parlare del prolungamento contratto, almeno che non arrivi un’offerta vantaggiosa sia per il club che per Zaniolo.