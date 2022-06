“Ai dettagli”: calciomercato Empoli, Zanetti esulta per il nuovo rinforzo

Calciomercato Empoli, la squadra di Zanetti è alla ricerca di profili che abbiano già esperienza in Serie A: si esulta perciò per il nuovo rinforzo.

L‘Empoli, sopratutto grazie a un ottimo inizio di stagione registrato lo scorso anno, ha messo in cassaforte la propria permanenza in Serie A anche per la prossima stagione. Con Paolo Zanetti c’è la volontà di intraprendere un cammino che possa portare all’ulteriore riconferma. A tal proposito, l’allenatore può esultare perché è in arrivo il nuovo rinforzo.

L’Empoli si muove in ottica calciomercato per prepararsi al meglio alla prossima stagione di Serie A. Diversi cambiamenti sono già stati attuati all’interno del club, come ad esempio la guida in panchina. Dopo l’addio di Andreazzoli, infatti, è arrivato Paolo Zanetti. Ex allenatore del Venezia, chiamato ora ad affrontare una nuova avventura.

Proprio Zanetti, inoltre, può già esultare perché il primo rinforzo di mercato è in arrivo, manca pochissimo. Si tratta di Razvan Marin, che dirà addio al Cagliari retrocesso. Il centrocampista approderà presto all’Empoli. Oggi in sede si è perciò svolto l’incontro tra il direttore sportivo del club, Pietro Accardi, e l’agente del giocatore. Ecco le ultime.

Calciomercato Empoli, intesa sempre più vicina con il Cagliari per Marin: così ha parlato Accardi

Quest’oggi, come riferito da ‘Sky Sport’ tramite Gianluca Di Marzio, è andato in scena un incontro tra Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, e l’agente di Razvan Marin. Il centrocampista lascerà il Cagliari in questa sessione estiva di mercato che sta per iniziare ufficialmente. Manca l’intesa tra i due club, intesa che sembra essere in realtà molto vicina. La cifra finale per la chiusura dell’operazione si aggira intorno ai 6/7 milioni di euro.

Al termine dell’incontro, il ds ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti i colloqui e l’affare in sé: “Stiamo continuando la trattativa e stiamo cercando di limare le ultime distanze. Siamo ai dettagli. Siamo ottimisti, l’incontro è andato bene, è stato positivo. Con il Cagliari siamo in via di definizione”.