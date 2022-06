“Domani le visite”: Inter, salti di gioia per Inzaghi. Esultano anche i tifosi

Visite mediche autorizzate: l’Inter di Inzaghi è ormai ad un passo dal chiudere l’operazione con cui si lancerà alla conquista dello scudetto

Simone Inzaghi è stato accontentato. Il tecnico dell’Inter potrà contare sul rinforzo principe della prossima stagione fin dal primo giorno di calciomercato. Il tecnico piacentino adesso dovrà lavorare sui suoi meccanismi per tornare al primo posto in classifica dopo la delusione patita durante questo campionato.

Tra Romelu Lukaku e l’Inter, infatti, sono rimaste ormai soltanto una serie di formalità. L’attaccante belga è pronto per compiere il viaggio inverso rispetto allo scorso campionato. Il calciatore tornerà a Milano dopo le difficoltà incontrate in Inghilterra, al Chelsea, club nel quale non ha mai legato particolarmente con Thomas Tuchel.

Calciomercato Inter, fatta per Lukaku: domani le visite mediche e subito dopo la firma sul nuovo contratto

In nerazzurro, un anno più tardi, l’ariete belga non ritroverà Antonio Conte, allenatore capace di esaltare le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Incontrerà però Simone Inzaghi con cui aveva avuto un primo colloquio durante la scorsa estate, prima dell’addio a suon di milioni in un’operazione che ha portato nelle tasche dell’Inter 115 milioni di euro.

Adesso, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Romelu Lukaku effettuerà il passaggio inverso in prestito oneroso. I nerazzurri verseranno 8 milioni di euro nelle casse del Chelsea. I due club hanno poi accordato una cifra aggiuntiva di 5 milioni di euro legata ai risultati del club. Bonus legati soprattutto alla conquista dello scudetto da parte della formazione di Simone Inzaghi.

Il raggiungimento dell’accordo totale ha già favorito l’autorizzazione ad effettuare le visite mediche, in programma domani nella clinica “Humanitas” di Rozzano e successivamente al CONI in via Piranesi per l’idoneità. Successivamente, l’attaccante si trasferirà nella sede del club, in via Liberazione. Lì sarà atteso per siglare il contratto e concedersi successivamente a foto e video di rito.