“Contratto fino al 2026”: Juventus scatenata, presto il colpo sarà ufficiale

Per quanto riguarda le contropartite tecniche, il nome in questo momento più vicino al Genoa sarebbe Radu Dragusin. Tuttavia, l’ultima parola spetterà al giocatore. Bisogna capire se il difensore accetterà la destinazione, dopo aver trascorso l’ultima stagione sportiva in prestito alla Salernitana. Ogni giorno può essere quello della svolta definitiva. Nel frattempo, la Juventus si prepara nel modo più rapido possibile per ridisegnare la difesa con nuovi volti, soprattutto dopo l’addio del pilastro Giorgio Chiellini.