“Visite mediche e firma”: mercato Milan, il primo colpo è arrivato in città

Il Milan è pronto a chiudere il primo grande colpo dell’estate. Oggi il calciatore si sottopone alle visite mediche e poi firma il contratto.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Servirà dare il meglio per bissare il successo dello scorso anno calcistico e provare ad alzare ancora una volta il tricolore. I rossoneri, per questo motivo, hanno bisogno di forze fresche che possano sposare la causa di mister Pioli.

L’allenatore del club lombardo, di comune intesa con Paolo Maldini e Frederic Massara, ha stilato una lunga lista dei desideri sulla quale ci son ascritti i nomi di numerosi calciatori talentuosi sparsi in giro per l’Europa. Uno tra questi è, senza dubbio, Divock Origi, attaccante in uscita dal Liverpool a parametro zero.

Calciomrcato Milan, oggi arriva la firma di Origi

Oggi è il giorno di Divock Origi. L’attaccante, oramai ex Liverpool, è atterrato nella giornata di ieri a Milano. Il belga è pronto a legarsi al Milan, ma prima bisognerà attendere il comunicato ufficiale che potrebbe arrivare già oggi. Il calciatore si sottoporrà oggi alle visite mediche di routine e a tutti gli esami clinici del caso, necessari prima di ufficializzare un nuovo acquisto. “Visite mediche e firma”, scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ che annuncia la notizia.

Origi, accompagnato da sua mamma e dalle sue due sorelle, scalpita in vista del raduno del prossimo lunedì. Sarà quella la prima occasione per vederlo indossare il kit di allenamento del Milan. Sarà lui il primo rinforzo ufficiale del Diavolo, oramai manca sempre meno. I tifosi fremono in vista dell’annuncio ufficiale della società lombarda, pronta ad accogliere a braccia aperte l’ex attaccante belga del Liverpool di Jurgen Klopp. L’attesa è palpitante, Origi sta per diventare rossonero.