Doccia gelata per Verratti: disavventura in vacanza, cosa è successo

Il centrocampista dell’Italia e del PSG Marco Verratti è rimasto vittima di una spiacevole disavventura durante la sua vacanza ad Ibiza

Brutta esperienza per Marco Verratti. Il 30enne centrocampista pescarese, in questo momento in vacanza ad Ibiza, è stato vittima di un furto. Al calciatore della nazionale italiana e del PSG, i malviventi hanno sottratto gioielli e beni personali di altro genere. Un bottino molto alto quello sottratto al centrocampista italiano.

Il pescarese, nella località spagnola da alcuni giorni per trascorrere il periodo di pausa, presto tornerà al lavoro con la formazione parigina che sta per legarsi al nuovo allenatore Christophe Galtier dicendo addio a Mauricio Pochettino. Per Verratti una nuova avventura con cui dimenticare quanto successo in Spagna.

Svaligiata la casa vacanze di Marco Verratti: sottratti beni per 3 milioni di euro al centrocampista italiano

Marco Verratti, come spiegato dal quotidiano spagnolo madrileno ‘Marca’, sta trascorrendo le sue vacanze ad Ibiza. Il calciatore sta occupando la villa di proprietà di Ronaldo ‘il Fenomeno’, situata nella zona di Cal Jondal, nella parte meridionale dell’isola. Un’abitazione nella quale si alternano diversi calciatori durante il periodo estivo. Ed è lì che si è registrata la brutta esperienza del calciatore.

Il furto si è registrato quando Verratti era sulla spiaggia. I malviventi hanno fatto irruzione in casa approfittando del fatto che fosse incustodita per arraffare tutto ciò che hanno potuto prima di lasciare la lussuosa villa.

Al centrocampista del PSG sono stati portati via gioielli e altri beni preziosi per un ammontare di circa 3 milioni di euro. Verratti, che ha fatto l’amara scoperta una volta rientrato a casa, ha sporto denuncia alla Guardia Civil, che ora tenterà di recuperare il malloppo sottratto impropriamente al pescarese.