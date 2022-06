Juventus-Di Maria, l’annuncio fa esplodere i tifosi: anche Allegri gioisce

La Juventus sta cercando di trovare finalmente un accordo con Di Maria ed in serata è arrivato un annuncio molto importante.

Sono giorni molto intensi in casa Juventus. I dirigenti bianconeri, di fatto, hanno dato un’accelerata importante in sede di calciomercato, considerando che hanno chiuso prima l’accordo con Paul Pogba e poi stanno cercando di trovare l’intesa definitiva per ingaggiare a zero anche Angel Di Maria.

Queste due trattative hanno avuto un percorso decisamente diverso. Se, infatti, con il francese, svincolati dal Manchester United, è stato trovato quasi subito un accordo ( circa 8 milioni di euro all’anno più bonus fino al 2026), con il ‘Fideo’ la situazione è stata molto più complicata sin dall’inizio.

L’ormai ex PSG nelle scorse settimane ha fatto un po’ penare i dirigenti della Juventus, visto che aveva rifiutato il biennale propostogli dalla ‘Vecchia Signora’ che con questa durata del contratto voleva usufruire dei benefici del ‘Decreto Crescita’. Nonostante il no iniziale, i dirigenti bianconeri non si sono scoraggiati e sono andati incontro alle richieste dell’argentino, arrivando ad offrire un anno di contratto con opzione per un altro a circa 7 milioni di euro. La trattativa per portare Di Maria in bianconero è comunque vicinissima ad andare in porto, e a dimostrarlo c’è stato un annuncio molto importante.

Juventus-Di Maria, l’annuncio di Moretto: “Domani dovrebbe essere il giorno del sì definitivo”

Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’, ha scritto questo su ‘Twitter’ sullo stato della trattativa tra la Juventus ed Angel Di Maria: “Domani dovrebbe essere sia il giorno del sì definitivo che della firma dei contratti. Dopo una lunga trattativa, le parti sperano di chiudere l’affare”. Questo tweet non può che far gioire i tifosi della ‘Vecchia Signora’, considerando che l’argentino veramente può spostare gli equilibri del nostro campionato.

Anche Gigi Buffon aveva sponsorizzato così l’ingaggio di Di Maria: “Il calcio italiano si è impoverito tecnicamente. Angel, in questo momento, nella Serie A di oggi è come Maradona. Ha tecnica da vendere. Salta l’avversario facilmente, è decisivo sotto porta, è bravo negli assist e può ricoprire vari ruoli a centrocampo”.