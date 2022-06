Futuro Roma, ecco la missione speciale per Mourinho: l’indizio svela tutto

Dopo la grandissima vittoria della Conference League, la Roma di Mourinho è già in missione per la prossima stagione.

Dal trionfo di Tirana contro il Feyenoord, in casa Roma si respira un’aria che mancava da troppo tempo. A dimostrazione dell’entusiasmo che serpeggia tra i tifosi giallorossi c’è l’incredibile numero che proviene dagli abbonamenti per la prossima stagione, ovvero più di 34mila tessere già staccate.

Il grande merito di José Mourinho, anche prima del successo della Conference League, è stato quello di ricompattare un ambiente così difficile intorno a sé. Il tecnico portoghese sa benissimo che ora viene il più difficile, visto che la sua Roma l’anno prossimo ha l’obbligo di tornare competitiva almeno per terminare il campionato tra le prime quattro.

L’ex tecnico di Inter e Real Madrid, infatti, sta ribadendo da tempo la necessità di rinforzare ad hoc la propria squadra. La dirigenza, dal canto suo, non vuole scontentare il proprio allenatore ed ha già ingaggiato Matic a parametro zero. Il serbo diventerà sicuramente uno dei perni principali di José Mourinho. Nella Roma, nel frattempo, è in atto una ‘piccola missione speciale’.

Roma, il team manager è in missione in Portogallo per visionare i luogni del ritiro della squadra di Mourinho

Secondo quanto riportato da ‘TeleRadioStereo’, infatti, Valerio Cardini, team manager della Roma, è volato alla volta del Portogallo per verificare che sia tutto pronto per il ritiro della squadra guidata da José Mourinho in programma nell’Algarve, così come quanto è accaduto l’anno scorso.

La Roma si radunerà a Trigoria il prossimo 5 luglio e poi partirà per il Portogallo la settimana successiva. I tifosi del team capitolino, intanto, sperano che il ritiro nel paese lusitano possa sia portare fortuna così come è successo quest’anno che portare un grande colpo in sede di calciomercato.