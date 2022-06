“Tutti pazzi per…”: ecco il nome che accende il mercato di Napoli e Roma

Il mercato dei difensori in questo momento vede pochi nomi in auge, contesi tra più squadre: è quanto accade con Napoli, Roma e non solo…

Il futuro di Kalidou Koulibaly per il Napoli è ancora da comprendere del tutto. L’unica certezza del momento è che il contratto del difensore senegalese scadrà nel giugno del 2023 e potrebbe concludersi con la naturale scadenza dell’accordo il rapporto fra il calciatore e il club. D’altro modo, la società ha proposto a Koulibaly un rinnovo con ridimensionamento economico, sul quale il giocatore riflettere insieme al suo entourage.

La terza via per la prossima stagione è che arrivi nel corso delle settimane a venire un’offerta di circa 35-40 milioni di euro, che trovi d’accordo tutte le parti sulla a cessione del difensore e in tal caso il Napoli sarebbe chiamato a cercare l’alternativa quanto prima.

Fra i tanti nomi in circolazione in questo momento, si chiacchiera molto di Nicolò Casale. Il 24enne difensore dell’Hellas Verona potrebbe essere il candidato a futuro centrale del Napoli.

Napoli, Roma e non solo: tanti club di Serie A su Casale

Alcune incertezze nella trattativa con il Brighton per Leo Ostigard hanno portato il Napoli a guardarsi intorno fino ad arrivare a Casale, che avrebbe aperto alla possibilità del prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro. Nel frattempo però anche la Lazio si è mossa per il difensore e ci sarebbero stati contatti tra le due dirigenze, estesi anche a Roma e Monza.

Ne scrive anche Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio account Twitter: “Tutti pazzi per Nicolò Casale: al Verona sono arrivate le richieste di Napoli, Lazio, Roma e Monza per il centrale”. La società valuta la situazione generale e presto offrirà le sue condizioni alla trattativa.