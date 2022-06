Calciomercato Juventus, salti di gioia per Allegri: arriva la firma

Continua il lavoro di costruzione in casa Juventus. La società vuole accontentare le richieste del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Dopo una stagione con zero titoli e un’annata deludente la Juventus è pronta a ripartire. La società bianconera è al lavoro per costruire una rosa competitiva ed accontentare le richieste di Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha lasciato partire in scadenza giocatori come Bernardeschi e Paulo Dybala mentre difficilmente riscatterà invece il centravanti Alvaro Morata.

In attesa di conoscere il futuro di De Ligt la società è ad un passo da due colpi di calibro mondiale come Paul Pogba ed Angel Di Maria, stelle che garantirebbero grande appeal ed una ‘potenza di fuoco’ per il reparto offensivo bianconero.

Non solo grandi colpi, ma anche giocatori che garantiscono quantità e adeguati per il 3-5-2 del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha ormai chiuso l’accordo, superando la concorrenza dell’Inter, per arrivare all’esterno di proprietà del Genoa Andrea Cambiaso. Il giocatore è stato una delle poche note liete del club ligure nella stagione che li ha visti retrocedere.

Juventus, visite mediche per Cambiaso

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha confermato che Cambiaso è ormai un giocatore della Juventus. Attraverso il suo portale il giornalista ha confermato la chiusura della trattativa, svelando inoltre quando si svolgeranno le visite mediche:

“Tutto fatto da sabato, Andrea Cambiaso è un giocatore della Juve. E c’è di più, nella giornata di domani Cambiaso svolgerà le visite mediche con il club bianconero. Per motivi di bilancio i due club vogliono chiudere entro domani”. In serata ci saranno ulteriori conferme e dettagli. In attesa dei grandi botti la squadra di Allegri continua a fare anche piccoli colpi per migliorare la propria rosa.