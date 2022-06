“Visite mediche”: Monza, Galliani e Berlusconi hanno chiuso un altro colpo

Monza scatenato. Il club brianzolo ha messo a segno un altro colpo che infiamma il mercato: domani le visite mediche e la firma.

Il Monza dei Berlusconi e di Adriano Galliani è tra i club più impegnati sul mercato in entrata. Dopo aver annunciato gli acquisti di Andrea Ranocchia e di Alessio Cragno, il club brianzolo è pronto a chiudere anche il terzo affare in entrata. Nonostante il rientro di diversi calciatori, in giro in prestito nell’ultima stagione, la società è al lavoro per rinforzare la rosa in vista dell’esordio in massima Serie.

L’obiettivo è non sfigurare tra le grandi. Per questo motivo è necessario costruire una squadra competitiva che possa lottare con le dirette concorrenti. Oltre a Cragno e Ranocchia ed Andrea Carboni che sembra essere ad un passo, il Monza è pronto a mettere a segno l’ennesimo colpo di calciomercato.

Calciomercato Monza, visite mediche programmate per Casale

Il club è al lavoro per definire gli ultimi dettagli per l’acquisti di Nicolò Casale dell’Hellas Verona. Il calciatore del club scaligero è tra i più corteggiati nella prima parte di calciomercato estivo. Sulle sue tracce si sono fiondate Lazio e Napoli, ma alla fine sembra averla spuntata il Monza grazie ad un’offerta da circa 10 milioni di euro presentata nei giorni scorsi.

Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, il club lombardo ha superato la concorrenza. Casale, infatti, si presenterà a Milano nella giornata di domani per le visite mediche di routine. Solo dopo gli esami clinici del caso il calciatore metterà nero su bianco e si legherà al club brianzolo in maniera definitiva.