Monza, non solo Cragno: Berlusconi mette a segno un altro colpo super

Monza, tifosi in festa per l’arrivo dell’esperto calciatore. Il club di Berlusconi e Galliani mette a segno il colpo: ora è ufficiale.

Il Monza dei Berlusconi è scatenato. Il club neopromosso in Serie A risulta essere tra i più attivi sul mercato estivo. Dopo le big del campionato italiano, la società lombarda è, senza ombra di dubbio, tra quelle che più si stanno dando da fare per rinforzare la rosa. In vista dell’esordio in massima serie, il club brianzolo sembra non voler sfigurare.

Non a caso, infatti, il club è finito sulle tracce di Alessio Cragno. Il portiere, il cui cartellino è di proprietà del Cagliari, retrocesso in Serie B, sembra ad un passo dalla partenza. Con ogni probabilità nel suo futuro non ci sarà più la Sardegna, bensì la Lombardia. Il Monza è vicino all’accordo con Giulini per acquisire il suo cartellino.

Calciomercato Monza, è ufficiale l’arrivo di Ranocchia

Quello di Cragno, però, non è l’unico cartellino che il Monza acquisirà. Proprio negli ultimi minuti, infatti, è arrivata una notizia che fa esultare i tifosi del club brianzolo. Il Monza di Paolo Berlusconi e di Adriano Galliani, amministratore delegato della società neopromossa in A, ha messo a segno un altro colpo che infiamma la piazza.

Attraverso una nota ufficiale apparsa sui canali del club, infatti, è stato comunicato l’acquisizione del cartellino di Andrea Ranocchia che, a partire dall’1 luglio, diventerò un calciatore biancorosso a tutti gli effetti.

Di seguito uno stralcio della nota societaria: “L’esperto difensore umbro, che lascia l’Inter dopo 223 presenze tra tutte le competizioni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Ranocchia arriva ora al Monza neopromosso in Serie A, dove porta esperienza, personalità e mentalità vincente. Benvenuto Andrea!”.