Mondiali in Qatar, in Italia si accende un sogno: annuncio a sorpresa

I Mondiali in Qatar si avvicinano e c’è un sogno che riguarda l’Italia, ed in particolare il commissario tecnico Roberto Mancini.

La delusione è ancora cocente. L’assenza dell’Italia ai prossimi storici Mondiali in Qatar è una mazzata davvero difficile da digerire. Sono passati mesi della nefasta partita che ha sancito definitivamente l’esclusione degli azzurri dalla rassegna mondiale. Un qualcosa che in molti non si aspettavano, soprattutto dopo il successo della compagine italiana agli scorsi Europei.

Eppure si guarda avanti. C’è sempre grande attesa quando si presenta un evento di questo genere, quest’anno ancora di più considerando che per la prima volta nella storia i Mondiali si giocheranno in inverno. Un’edizione molto particolare, che le televisioni seguiranno in maniera pedissequa per raccontare la bellezza di un evento già di per sé straordinario. Quest’anno, ovviamente, ancora di più.

Italia, per la RAI c’è un sogno legato ai Mondiali

In Italia sarà la RAI a raccontare i Mondiali in chiaro. L’azienda pubblica detiene i diritti per la trasmissione visibile a tutti, e cosi saranno tante le partite che verranno trasmesse live e che saranno fruibili dagli italiani senza pagare abbonamento. Ieri c’è stata la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva dell’emittente pubblica, ed ovviamente punta di diamante per il comparto sportivo saranno proprio i Mondiali.

Il tutto verrà raccontato con grande attenzione, anche con l’assenza della nostra nazionale. “L’Italia ci mancherà ma il pallone non si ferma, le grandi sfide nemmeno. E Rai Sport non poteva mancare in Qatar”, le parole di Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport. C’è, però, un sogno che in casa RAI nutrono e che è legato proprio al racconto di questa competizione.

La speranza, infatti, è quella di poter portare nella squadra che prenderà per mano durante i Mondiali, due commentatori d’eccezione. “Francesco Totti. Se volesse commentare con noi le partite del Mondiale ne sarei felicissima”, ha ancora detto la De Stefano come riportato da ‘Leggo’. Non solo. Il sogno sarebbe quello di avere, oltre all’ex capitano della Roma, anche il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini. Un doppio colpo che garantirebbe alla RAI la presenza di due personaggi molto amati ma anche di grande competenza. Due voci autorevoli, un sogno da perseguire da qui al prossimo inverno.