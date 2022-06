Zaniolo stravolge la Juve: Allegri gli cambierà ruolo

Zaniolo alla Juve: un affare pronto a decollare in maniera definitiva in vista delle prossime settimane. L’esterno offensivo della Roma potrebbe aprire definitivamente le porte al suo trasferimento in bianconero in vista della prossima stagione

La Juventus busserà alla porta della Roma per cercare di convincere i giallorossi a dire sì alla possibile cessione di Zaniolo. 50 milioni di euro la valutazione fatta dai capitolini, i bianconeri proveranno a giocare al ribasso inserendo nell’operazione alcune contropartite tecniche.

Arthur o Kean più 25 milioni: questa la prima proposta fatta dalla Juventus. La sensazione è che le parti si riaggiorneranno già nei prossimi giorni per cercare una quadra definitiva sulla trattativa. Spiragli apertissimi, soprattutto in caso di affare basato sul prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Zaniolo, dal canto suo, sarebbe pronto ad abbracciare l’inizio di una nuova avventura con la possibilità di recitare una parte da protagonista in maniera immediata anche in Champions League. Cresce l’ottimismo sul fronte bianconero, soprattutto dopo l’apertura della Roma ad Arthur come contropartita.

Zaniolo alla Juve, Allegri gli cambierà ruolo

Da esterno offensivo d’attacco a mezz’ala d’inserimento nel 4-3-3. Potrebbe essere questa la rivoluzione tattica per Zaniolo e per la Juventus in vista della prossima stagione. Allegri vorrebbe creare un centrocampo decisamente più fisico e qualitativo rispetto a quello attuale.

Ecco perchè l‘arrivo di Zaniolo potrebbe coincidere con una linea di metà campo formata da Pogba, Locatelli e Zaniolo, con quest’ultimo pronto a trasformarsi in centrocampista aggiunto con compiti decisamente offensivi. Trattativa nel vivo e novità attese già nei prossimi giorni. Juventus e Roma viaggiano spedite verso la definitiva fumata bianca.