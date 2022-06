Inter scatenata, un’altra firma dopo Lukaku: l’annuncio è ufficiale

Dopo aver perso il titolo di campioni d’Italia in extremis l’Inter è al lavoro per creare una squadra molto competitiva per il futuro.

Il calciomercato inizierà ufficialmente domani, ma già in questi giorni l’Inter è letteralmente scatenata sul mercato. In attesa di formalizzare uscite quasi obbligatorie, Ausilio e Marotta sono al lavoro per accontentare le richieste di Simone Inzaghi. La società vuole formalizzare una rosa molto competitiva, per la prossima stagione.

Nelle scorse settimane l’Inter ha concluso operazioni importanti, in primis l’arrivo dell’armeno Henrikh Mkhitaryan e soprattutto il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è tornato a casa dopo soli dodici mesi e la dirigenza nerazzurra ha messo a segno un’operazione davvero straordinaria. Il club ha annunciato ufficialmente Lukaku, ma poco fa è arrivato l’ennesimo annuncio ufficiale,

Il club nerazzurro ha puntellato il centrocampo con l’arrivo del giovane talento albanese Kristjan Asllani, classe 2002 protagonista di una grande stagione con la maglia dell’Empoli. Proprio il club toscano ha ringraziato il giocatore e comunicato in questi minuti la cessione ufficiale all’Inter.

Inter, il comunicato dell’Empoli su Asllani

Il club toscano ha rilasciato il seguente comunicato: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con FC Internazionale Milano per la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del giocatore Kristjan Asllani”. Un importante colpo per il club nerazzurro, che, ha pubblicato un video con Romelu Lukaku pronto a tessere le lodi del nuovo compagno.

Asllani è un importante rinforzo per la società milanese e Simone Inzaghi potrà avere a disposizione, grazie a Kristjan e a Mkhitaryan, rincalzi di primo piano del titolarissimo centrocampo composto da Barella, Calhanoglu e dal leader Marcelo Brozovic. Un’Inter scatenata per il mercato in entrata.