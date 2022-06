Calciomercato Monza, salti di gioia per Stroppa: tutto fatto, ha firmato

Ore calde di mercato per il Monza. La società di Galliani e Silvio Berlusconi è attivissima sul calciomercato in entrata e valuta vari nomi.

Il Monza neo promosso è finora uno dei club protagonisti del mercato. Il club brianzolo sta sondando il mercato attraverso l’esperienza e le capacità di Adriano Galliani ed ha chiuso i primi colpi. La squadra è molto attiva sul mercato e la società è pronta a far sognare i suoi tifosi.

Pochi minuti fa il club ha annunciato l’acquisto del difensore del Cagliari Andrea Carboni. Il centrale, cresciuto nelle giovanili del club sardo, ritorna in Serie A dopo la retrocessione dell’ultima stagione. Ecco il comunicato del club:

“Terzo nuovo acquisto dell’estate per il Monza: dal Cagliari arriva Andrea Carboni, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. Il difensore sardo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Nato a Sorgono, in provincia di Nuoro, il 4 febbraio 2001, a 21 anni vanta già 52 presenze in Serie A”. Importante colpo per la squadra di Stroppa, che, con Ranocchia, ha definito la coppia di centrali della prossima stagione.

Monza, le prime parole in biancorosso di Carboni

Dopo la firma il giocatore ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Monza. Ecco quanto riportato da Tmw: “Ho scelto questo club per le sue ambizioni, mi hanno voluto fortemente e mi sento pronto”.

Poi continuando a parlare Carboni ha dichiarato: “Galliani ha fatto la storia del calcio italiano, è incredibile parlare con lui. Obiettivi? Prima la salvezza e poi vediamo, personalmente reputo fondamentale l’obiettivo di squadra. Avere un compagno come Ranocchia è molto importante, sarà una guida per me e per tutti noi”.