Calciomercato Napoli, scelte compiute: arriva l’offerta impareggiabile

Tra poco più di una settimana inizierà il ritiro del Napoli che si muove tanto sul mercato in entrata e in uscita

Il Napoli ha già ufficializzato gli arrivi di Olivera e Kvaratskhelia, oltre al riscatto di Anguissa. I prossimi movimenti dipenderanno dalle uscite, ma è già noto che arriverà un difensore al posto di Tuanzebe e sta per sciogliersi anche il nodo portiere. Alex Meret non ha goduto della fiducia incondizionata di Spalletti, ma il club partenopeo ha deciso di rinnovargli il contratto per affidargli la porta.

Questo pone inevitabilmente David Ospina in una situazione scomoda. Anche perché la distanza tra domanda e offerta con il Napoli per il rinnovo non si è mai assottigliata. Per Spalletti è un elemento decisivo, ma quello di oggi sarà l’ultimo giorno di contratto e un vaso rotto non può più aggiustarsi. Ecco perché il futuro del portiere colombiano sarà altrove.

Napoli, offerta dell’Al-Nassr per Ospina

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su Twitter, è in corso la trattativa tra l’Al-Nassr e David Ospina. Il club dell’Arabia Saudita ha offerto un contratto fino al 2025 al portiere colombiano, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro l’anno. Cifre inarrivabili per il Napoli, che non ha intenzione di spendere questi soldi per un giocatore classe ’88, nonostante abbia fornito quasi sempre buoni prestazioni.

Un’offerta impareggiabile, appunto, che molto probabilmente indurrà Ospina a lasciare il Napoli. Al suo posto, si è parlato di Maximiano del Granada. Ma il club ha deciso soprattutto di dare una chance a Meret come titolare, affiancando all’ex Udinese e Spal un portiere di grande affidabilità come può essere Salvatore Sirigu.