Napoli, che smacco sul mercato: l’annuncio in diretta spegne i tifosi

Il Napoli continua a lavorare per la prossima stagione, ma attenzione all’annuncio in diretta. Le parole del dirigente sono una vera e propria beffa per il mercato dei partenopei.

L’addio di Mertens ormai è quasi imminente e fa il paio con quelli già annunciati di Insigne e Ghoulam. Il tutto, mentre il Napoli è alle prese con il rispettivo futuro di Koulibaly e Fabian Ruiz. Insomma, non è un’estate facile quella degli azzurri, chiamati a rivoluzionarsi sul mercato.

Mercato che il DS Giuntoli sta portando avanti sull’onda lunga (e quasi obbligata) del ridimensionamento economico. I nuovi paletti economici dettati da De Laurentiis impongono alla dirigenza napoletana di ristrutturare la rosa con parsimonia e programmazione.

Per questo il Napoli non sta inseguendo nomi di lusso, o profili tali da accendere seduta stante l’entusiasmo e la fantasia dei tifosi.

Napoli, Lo Monaco boccia il mercato: che bordata agli obiettivi di Giuntoli e De Laurentiis

Nonostante ciò, però, una parte del tifo napoletano non è d’accordo con la nuova strada intrapresa da De Laurentiis. E parzialmente anche alcuni addetti ai lavori non sembrano riservare parole al miele per gli obiettivi di mercato inseguiti dal DS del Napoli, Cristiano Giuntoli.

“Resto perplesso da un dato di fatto: il Napoli è sempre dietro a nomi triti e ritriti, profili come possono essere quelli di Deulofeu e Correa“: commenta così il dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, che ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ è stato netto sul percorso di mercato intrapreso dagli azzurri.

“Per carità sono buoni giocatori, ma nulla più. In una ristrutturazione o insegui il grande campione o è meglio scegliere elementi giovani e di talento come Kvaratskhelia. Le minestre riscaldate non fanno comodo a nessuno… Lukaku e Pogba, dal canto loro, sono due fuoriclasse. Non parliamo mica di Deulefeu o Correa, con il massimo rispetto per entrambi”, ha concluso Lo Monaco.