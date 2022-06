Calciomercato Roma, ora è tutto vero: l’hanno preso, esulta Mourinho

La Roma di Mourinho è scatenata sul mercato in entrata e lavora per accontentare in tutto e per tutto le richieste del proprio allenatore.

La Roma continua l’opera di rafforzamento in vista della prossima stagione. Josè Mourinho ha riportato un titolo nella Capitale dopo anni di grande vuoto ed ora vuole provare a puntare a qualcosa in più. La società giallorossa vuole costruire, seguendo le indicazioni del tecnico, una rosa competitiva per provare a puntare al ritorno in Champions League.

La società capitolina ha già acquistato Nemanja Matic, ma Mourinho chiede rinforzi in vista dell’inizio del ritiro per la prossima stagione. Dopo settimane di trattative la Roma ha finalmente chiuso l’accordo con il difensore turco del Lille Mehmet Celik. Il giocatore è un laterale destro (che può giocare anche a sinistra) e rappresenta un rinforzo di qualità ed esperienza per il club.

L’accordo tra Roma e calciatore era ormai chiaro da settimane, ma come riporta Sky Sport il ds giallorosso Tiago Pinto ha finalmente convinto i francesi ed ha chiuso la trattativa. Con questo rinforzo la Roma avrà un’alternativa di gran livello all’olandese Rick Karsdorp, esterno titolare nelle ultime stagioni nella Capitale.

Roma, le cifre ed i dettagli dell’affare Celik

Il giocatore firmerà un quinquennale da due milioni di euro all’anno mentre al Lille andranno invece circa 7 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita del 15 %. Come riporta Sky il club sta lavorando per effettuare le visite mediche di Celik entro il weekend.

Nuovo colpo quindi per Mourinho con la società che non si ferma qui. Il prossimo obiettivo è il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi con i giallorossi a caccia di nuovi rinforzi per avere una squadra super competitiva. Intanto Mourinho può sorridere, è fatta per il rinforzo sulla fascia giallorossa.