“Nuovo incontro”: calciomercato Roma, ballano ancora 7 milioni

La Roma accelera per regalare a Mourinho un nuovo rinforzo a centrocampo. Nella giornata odierna l’incontro per sbloccare la trattativa.

Il primo colpo, quello più richiesto da José Mourinho, è stato piazzato. La Roma, di recente, ha ufficialmente accolto Nemanja Matic: per lui un contratto annuale con opzione per il secondo anno e un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico dell’allenatore portoghese. Il serbo, in ogni caso, non sarà l’unico innesto nel reparto apparso spesso, nella scorsa stagione, privo della qualità necessaria per competere ad alti livelli.

Jordan Veretout, ad esempio, dopo un buon inizio si è perso finendo fuori dall’undici titolare mentre il futuro di Sergio Oliveira (tornato al Porto al termine del prestito) resta tutto da scrivere. Da qui la necessità di ingaggiare e portare nella capitale un altro elemento di spessore, abile sia in fase di contenimento che in quella di realizzazione.

Il preferito del direttore generale Tiago Pinto è Davide Frattesi, reduce dall’ottima esperienza vissuta con la maglia del Sassuolo (4 gol ed altrettanti assist in 36 apparizioni). Il dirigente, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, oggi avrà un nuovo incontro con i neroverdi al fine di fare il punto della situazione e provare a sbloccare in maniera decisiva la trattativa.

Roma, Frattesi resta un obiettivo concreto: oggi nuovo incontro

Il summit andrà in scena a Rimini, all’interno del Grand Hotel nella sede del calciomercato. La valutazione del giocatore si aggira sui 30 milioni tuttavia, a questa cifra, ne andranno scalati 9 visto che i giallorossi detengono una percentuale sulla sua rivendita. Gli emiliani, quindi, ne chiederanno 23 mentre la Roma si è detta disponibile ad arrivare ad un massimo di 15 e ad inserire nell’operazione il cartellino di alcuni giovani tra cui Felix Afena-Gyan, Cristian Volpato e Filippo Tripi.

Incedibile, invece, Edoardo Bove il cui profilo intriga non poco il Sassuolo. La distanza economica resta ampia (7 milioni), ma non insormontabile. Tutto fatto, invece, con Frattesi il quale ha accettato il quinquennale da 2 milioni netti all’anno messo sul piatto da Pinto. Mourinho, intanto, freme: oggi può essere la giornata decisiva. La Juventus è ancora in agguato ma i giallorossi, ormai, sono in pole position.