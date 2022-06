Colpo di scena Gnonto: annuncio durissimo e doccia gelata

Dopo le sue ottime prestazioni con l’Italia di Mancini, sul futuro di Gnonto c’è stato un importante annuncio.

Di questi tempi un anno fa nel nostro paese serpeggiava grandissimo entusiasmo per il percorso dell’Italia di Roberto Mancini all’Europeo, poi vinto ai rigori contro l’Inghilterra, ma il nostro calcio è tornato un’altra volta nel baratro dopo neanche 365 giorni. La Nazionale, infatti, non è riuscita per la seconda volta consecutiva, cosa mai accaduta prima, a qualificarsi ad un Mondiale.

Nel corso di quest’anno ci sono state partite che hanno portato il gruppo di Mancini a questa debacle: dal pareggio con la Bulgaria, alle due gare contro la Svizzera con i due rigori sbagliati da Jorginho, al play-off perso contro la Macedonia del Nord. Nel mese giugno, poi, c’è stata la netta sconfitta contro l’Argentina di Messi nella Finalissima della ‘Coppa dei Campioni’.

Un primo passo verso una nuova rinascita sembrava essere arrivato nelle prime tre gare di Nations League contro Germania, Inghilterra ed Ungheria, ma poi c’è stato il tracollo contro la squadra di Flick nel match di ritorno ( perso per 5-2). Roberto Mancini ha fatto esordire in queste gare tanti calciatori giovani e la nota più lieta è stata sicuramente Wilfried Gnonto ( cresciuto nelle giovanili dell’Inter). Proprio sul futuro dell’attaccante esterno dello Zurigo ci sono state delle importanti dichiarazioni.

Gnonto, l’annuncio del presidente dello Zurigo: “Non siamo una bottega di self-service”

Ancillo Canepa, presidente dello Zurigo, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Blick’: “Offerta per Gnonto del Feyenoord tra i 4 ed i 6 milioni di euro? Questa è una cifra ridicola. La nostra squadra non è una bottega di self-service”. Parole che sicuramente non faranno piacere alle pretendenti del giocatore italiano, visto che alzano il prezzo del suo cartellino.

Il patron dello Zurigo, infatti, ha più volte ribadito di voler puntare fortemente su Gnonto e sarebbe disposto a cederlo solo dinanzi a super offerte da parte di grandi squadre, come Real Madrid o Barcellona. Sul giocatore, intanto, oltre a quello del Feyenoord, bisogna registrare anche l’interesse sia del Sassuolo che dell’Hoffenheim.