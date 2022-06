“Se vuole andarsene…”: Juventus, l’annuncio di Arrivabene spiazza i tifosi

La Juventus apre all’idea di cedere un proprio giocatore: le parole di Arrivabene sono nette, il divorzio possibile nel giro di pochi giorni.

Sono giorni intensi per la Juventus, che a breve concretizzerà i colpi Paul Pogba e Angel Di Maria. Entrambi i giocatori hanno detto di “sì” alla proposta ricevuta e la prossima settimana, salvo sorprese, si aggregheranno al ritiro bianconero al via da lunedì. Due nuovi giocatori per Massimiliano Allegri. Un altro, invece, è destinato a salutare la compagnia.

Si tratta di Matthijs De Ligt, chiamato a decidere se restare a Torino e diventare uno dei simboli del nuovo corso oppure sbarcare in Premier League, dove lo aspettano il Chelsea e il Manchester City. Il club lo terrebbe volentieri tuttavia la trattativa per discutere del rinnovo in scadenza nel 2024 si è arenata all’improvviso, rendendo di fatto possibile il divorzio già a breve.

Ad accendere la miccia era stato lo stesso olandese, ai microfoni di ‘Nos’. “Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due quarti posti consecutivi non bastano”. Parole poco apprezzate dalla dirigenza bianconera, che di recente ha avuto modo di incontrare l’avvocato Rafaela Pimenta per fare il punto della situazione. I contatti, come detto, non si sono evoluti nella maniera sperata dal club, che ora sta quindi prendendo in considerazione l’idea di cederlo subito, a patto però di incamerare i 100 milioni richiesti.

Juventus, De Ligt verso l’addio: le parole che lo confermano

A confermare la possibilità di vedere De Ligt lontano da Torino è stato oggi l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, intervistato da ‘Tuttosport’. “Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se uno vuole andare via gli rispondi: prego, accomodati. È difficile trattenere un giocatore, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti”.

Ora si attende soltanto la risposta dell’ex Ajax, per il quale le società inglese appaiono disposte a fare follie: soprattutto il Chelsea, alla ricerca di un elemento di qualità in grado di raccogliere il testimone lasciato da Antonio Rudiger (finito al Real Madrid). La Juventus, intanto, ha messo gli occhi non soltanto su Kalidou Koulibaly ma anche su Manuel Akanji del Borussia Dortmund.