Mercato Cremonese, doppio acquisto dalla Juve: si allontana Fagioli

Il mercato della Cremonese è pronto a entrare concretamente nel vivo già nel corso dei prossimi giorni. Caccia al nuovo estremo difensore dopo l’addio di Carnesecchi. Radu resta il primo obiettivo della società giallorossa

Addio a Carnesecchi e affondo su Radu: sarà questo il primo tassello del calciomercato della Cremonese in vista delle prossime settimane. L’attuale portiere dell’Inter resta il preferito della dirigenza lombarda, ma non è escluso che si possano valutare delle alternative.

Niente da fare per il rinnovo del prestito di Fagioli dalla Juventus. Il giovane centrocampista, salvo clamorosi colpi di scena, rinnoverà il suo contratto con i bianconeri e non è escluso che Allegri scelta di trattenerlo a Torino per completare il centrocampo della prossima stagione.

Occhio, però, ai nuovi possibili affare con la Juventus. La Cremonese sarebbe pronta a chiudere il prestito di Ranocchia e De Winter. Dopo aver chiuso la trattativa Zanimacchia (parametro definitivo), le due società potrebbero discutere sul nuovo doppio accordo.

Mercato Cremonese, Ranocchia e De Winter nuovi obiettivi

La Juventus incontrerà l’entourage di De Winter per discutere la sua cessione in prestito in Serie A per cercare di immagazzinare esperienza in vista del futuro. I bianconeri, però, apriranno solamente alla formula del prestito secco.

Stesso discorso per Ranocchia, ultima stagione in prestito al Vicenza, e pronto a ritagliarsi il suo spazio in Serie A prima di puntare a un ritorno alla Juventus d’assoluto protagonista. La Cremonese resta alla finestra e osserva interessata. Le prossime settimane potrebbe rivelarsi decisive.