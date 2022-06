Non solo Mertens e Ospina: Napoli, addio definitivo a un passo

Oltre a quello di Insigne, e ai prossimi di Ospina e Mertens, nel Napoli di Aurelio De Laurentiis è vicinissimo un altro addio.

Sono giorni molto intensi in casa Napoli. Nel club partenopeo, infatti, in tanti potrebbero cambiare nelle prossime settimane. Chi può lasciare il team campano nelle prossime ore sono sicuramente sia David Ospina che Dries Mertens, considerando che i loro contratti scadranno proprio nella giornata di oggi.

L’addio dell’estremo difensore colombiano è ormai certo, visto anche l’accordo tra il Napoli e Meret per il rinnovo del contratto, mentre per quello del centravanti bisognerà attendere ancora qualche giorno. Mertens, infatti, è sempre più lontano della squadra partenopea, ma sia con lui che con De Laurentiis la sorpresa di un presunto rinnovo non bisogna mai escluderla del tutto.

Oltre al belga e ad Ospina, quindi, anche altri calciatori potrebbero lasciare il Napoli delle prossime settimane: da Kalidou Koulibaly, passando per Fabian Ruiz, a Matteo Politano e Diego Demme ( con questi ultimi due che avrebbero chiesto la cessione per giocare altrove con più continuità). A questi nomi di possibili partenti se ne è aggiunto un altro nelle ultime ore.

Napoli, l’addio di Machach è ad un passo: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘La Provence’, infatti, Zinedine Machach, arrivato in maglia azzurra nel 2018 dal Tolosa, è pronto a risolvere il proprio contratto con il Napoli per volare in Grecia e giocare con la maglia dell’Ionikos Nikeas, squadra che milita nella massima categoria del campionato ellenico.

Il Napoli così si libererebbe di un altro ingaggio e questa sarebbe un’ottima notizia per Aurelio De Laurentiis che sta attuando una nuova politica societaria. Il patron, infatti, ha più volte ribadito di tagliare il costo del personale, soprattutto dopo il Covid e le due stagioni non giocate in Champions League.