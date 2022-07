Cancelo di nuovo in Serie A: calciomercato, scambio a sorpresa

Già protagonista in Serie A con le maglie di Inter e Juventus, João Cancelo potrebbe tornare: si trova al centro di una trattativa a sorpresa.

Il calciomercato apre ufficialmente i battenti. La stagione 2022/2023, dopo il sorteggio dei calendari, entra nel vivo. In attesa del calcio d’inizio fissato per il weekend del 13 e 14 agosto, saranno le trattative a tenere alta l’attenzione dei tifosi. E tra i numerosi protagonisti di cui sentiremo parlare in Italia potremmo ritrovare il nome di João Cancelo.

Proprio così. Il portoghese, già visto in Serie A per due stagioni (2017/2018 con l’Inter, 2018/2019 con la Juventus) potrebbe tornare a giocare nel nostro campionato. O almeno il suo nome è stato fatto nelle scorse ore, inserito in una trattativa che sta facendo molto parlare. Quella relativa alla possibile partenza, destinazione Inghilterra, di Matthijs de Ligt.

Quando il difensore olandese si è trasferito alla Juventus ha ottenuto che nel suo contratto venisse inserita una clausola rescissoria pari a 120 milioni di euro. Questa andrà ridiscussa, al ribasso, nell’estate 2023, e per questo la Vecchia Signora sembra esseri rassegnata a perderlo già nei prossimi mesi. I bianconeri ascoltano le offerte dall’estero, nello specifico da Chelsea e Manchester City.

Cancelo ritorna in Italia? Molto difficile

Il Chelsea segue da tempo De Ligt, ma oltre a non sfiorare neanche la valutazione bianconera che resta sui 120 milioni aveva inserito contropartite poco gradite come Werner e Pulisic. Ha provato a fare la stessa cosa il City: soldi più Bernardo Silva? La Juventus ha nicchiato, ma secondo il noto giornalista e opinionista Luca Momblano ha chiesto informazioni sulla situazione di Cancelo.

Secca la risposta del City, sempre secondo il giornalista di TeleLombardia: Cancelo è incedibile, si ragionerà su altre basi. E mentre la squadra di Guardiola prepara una nuova offerta, ecco che si apre lo spazio per un nuovo inserimento da parte del Chelsea.

João Cancelo tornerà in Italia allora? Difficile, molto difficile. Ma in un’estate in cui il nostro calcio può addirittura permettersi di sognare grandi nomi come Neymar Jr. e addirittura sua Maestà Lionel Messi tutto deve essere considerato possibile. Il bello del calciomercato in fondo è anche questo.