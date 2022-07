Juve, nuova idea come vice Vlahovic: c’è la conferma

Chi sarà il nuovo vice Vlahovic della Juventus in vista della prossima stagione? La sensazione è che i bianconeri punteranno su un profilo esperto dal costo del cartellino contenuto e dall’ingaggio non troppo alto

La Juventus è pronta a completare il reparto offensivo con un nuovo attaccante di scorta che possa far rifiatare Vlahovic in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore starebbe avanzando l’idea Dzeko dall’Inter. L’attaccante bosniaco potrebbe decidere di liberarsi a costo zero con una buonuscita dopo l’arrivo di Lukaku.

L’ex Roma potrebbe spingere ulteriormente il piede sull’acceleratore in caso di arrivo di Dybala in maglia nerazzurra. La Juventus osserva interessata: Dzeko potrebbe rappresentare la novità degli ultimi giorni con una trattativa pronta a entrare concretamente nel vivo.

Si è parlato anche di un possibile scambio tra Cuadrado-Dzeko, indiscrezione non confermata. La Juve piomberà sul centravanti bosniaco solamente dinanzi a un’opportunità irrinunciabile, sia dal punto di vista del costo del cartellino, sia dal punto di vista dell’ingaggio.

Vice Vlahovic, restano vive le idee Arnautovic e Muriel

Non solo Dzeko, la Juventus valuterà attentamente anche le possibili alternative al centravanti bosniaco. Piacciono anche Arnautovic e Muriel, con il centravanti austriaco al secondo posto nelle gerarchie della dirigenza juventina. Più defilato il profilo di Muriel, il quale non avrebbe ottenuto l’ok totale da parte di Allegri.

Arnautovic ha una valutazione di circa 8-10 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe spingersi fino a 5-6 milioni di euro. Escluso tassativamente l’accostamento con Simeone, il quale lascerà il Verona per recitare una parte da protagonista altrove e non il ruolo da vice prima punta.