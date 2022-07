Atalanta, doccia fredda per Gasperini: l’annuncio è una mazzata

L’Atalanta valuta diversi colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini: un’operazione, però, rischia di sfumare in maniera definitiva.

Deve ancora sbloccarsi il mercato dell’Atalanta. L’ultima deludente stagione ha fatto emergere una serie di criticità strutturali che obbligheranno il club, intenzionato a tornare subito competitivo, ad investire in maniera importante nelle prossime settimane. Fin qui, però, l’unico colpo messo a segno è consistito nell’acquisto a titolo definitivo di Merih Demiral (20 milioni alla Juventus).

Per il resto, quello nerazzurro è un cantiere aperto. Alla base, ad esempio, è tornato Marco Carnesecchi reduce dall’ottima esperienza vissuta con la maglia della Cremonese conclusasi con la promozione in Serie A. Il portiere interessa molto alla Lazio, attivatasi su input di Maurizio Sarri, tuttavia l’accordo tra i club resta quanto mai lontano. Possibile, quindi, che il classe 2000 resti a Bergamo contendendo il posto a Juan Musso.

A centrocampo i riflettori sono puntati su Ederson, tra i principali trascinatori della Salernitana verso la salvezza. Il brasiliano, giunto in Campania a gennaio, si è imposto subito nella nuova realtà diventando il faro della squadra allenata da Davide Nicola. Un profilo che piace molto alla Dea ma l’operazione, stando agli sviluppi odierni, è destinata a restare sulla carta.

Atalanta, niente Ederson: le parole del ds della Salernitana

A confermarlo è stato il neo direttore sportivo dei granata Morgan De Sanctis il quale, nel corso di una conferenza, ha spento le voci che lo davano in procinto di trasferirsi alla corte di Gian Piero Gasperini. “Non si sono realizzate le condizioni soddisfacenti per il calciatore nei confronti dell’Atalanta. L’operazione è momentaneamente bloccata”.

Il centrocampista, come spiegato dal dirigente, “ha deciso di restare alla Salernitana, questa cosa mi fa enormemente piacere”. Parole nette, che obbligheranno l’Atalanta a cambiare strategia e i propri piani di mercato. Intanto, proseguono i contatti con l’Inter riguardanti Andrea Pinamonti il quale ha già fatto sapere di gradire il corteggiamento degli orobici. Tutto in divenire, in attesa del ritiro estivo al via l’11 luglio.