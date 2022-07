Occhio Juventus, firma a sorpresa e gioia per Allegri: cambia tutto

La firma sul nuovo contratto potrebbe cambiare totalmente i piani della Juventus e di Massimiliano Allegri, estimatore del calciatore

Il calciomercato della Juventus prende forma. I bianconeri studiano strategie precise per arrivare agli obiettivi che si sono prefissati in ogni zona del campo. Per Max Allegri, intanto, la buona notizia potrebbe arrivare però da un rinnovo. Proprio questa, infatti, potrebbe favorire la società del presidente Andrea Agnelli nella corsa ad un attaccante.

La Juventus ha appena salutato Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha concluso la sua seconda esperienza in Italia, a Torino. La moglie, Alice Campello, con un post pubblicato sui social ha salutato la sua città. Il calciatore torna all’Atletico Madrid, club proprietario del suo cartellino. O forse no…

Juventus, Morata rinnova con l’Atletico: per i bianconeri riuscire a riaverlo potrebbe risultare più semplice

La firma che potrebbe facilitare la vita a Massimiliano Allegri potrebbe essere proprio quella di Alvaro Morata. Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il calciatore firma con i colchoneros fino al 2024. Un ulteriore anno di contratto che può cambiare per completo le carte in tavola.

Questo perché l’operazione di un suo ritorno alla Juventus per una versione 3.0 potrebbe a questo punto rivelarsi più semplice per una serie di ragioni spiegate dalla ‘rosea’. Per prima cosa perché l’Atletico Madrid potrebbe aprire ad un nuovo prestito avendo maggiori garanzie contrattuali. Per secondo pure perché i costi da affrontare sarebbero differenti.

La compagine del presidente Andrea Agnelli non ha riscattato il calciatore facendo leva sui 35 milioni di euro fissati in precedenza ma ora avrebbe margine per concludere un nuovo prestito sfruttando il contratto fino al 2024 di Morata con l’Atletico.

Questo potrebbe poi portare ad impostare una nuova opzione d’acquisto ad una cifra più bassa della precedente, considerando anche l’ammortamento superiore dell’Atletico per i 53 milioni di euro pagati al Chelsea tra prestito e riscatto tra il 2019 e il 2020. Un nuovo accordo con la Juventus in questo caso potrebbe passare per un riscatto per circa 25 milioni di euro. Tutto mentre i madrileni hanno messo nel mirino un ex bianconero.