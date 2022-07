Maracas si libera a zero e vola negli Emirati Arabi: i dettagli

Maracas, difensore brasiliano, lascia il Pacos Ferreira: le ultime indiscrezioni di SerieANews.com

Jobson de Brito Gonzaga, in arte Maracás, ha definito il suo futuro. Tre anni giocati al Paços Ferreira per il difensore centrale brasiliano, dov’è stato quasi sempre titolare. Ottime stagioni in cui è arrivata anche la qualificazione in Europa, lo scorso anno in Conference League.

Non ha mai giocato in alcuna Nazionale brasiliana, nemmeno nelle Under. Dopo aver disputato diversi anni nelle serie inferiori del calcio brasiliano, è arrivato il grande salto in Europa. Il 30 giugno è scaduto il suo contratto con il Pacos Ferreira.

Al-Wahda, arriva Maracas a zero

Stando alle informazioni raccolte da SerieANews.com, è fatta per l’arrivo di Maracas all’Al-Wahda. Il club di Abu Dhabi accoglierà il difensore brasiliano a parametro zero: per lui un contratto annuale, la firma è prevista lunedì. Giocherà insieme a Adrien Silva, ex Sampdoria che ha rescisso lo scorso gennaio ed è successivamente approdato proprio all’Al-Wahda.

Diversi sono i giocatori portoghesi e brasiliani, come l’ex Porto Amaral oppure Martins. Per il classe ’94 Maracas si prospetta una nuova avventura calcistica e di vita e sarà allenato da un portoghese, Carlos Carvalhal, che ha richiesto esplicitamente all’Al-Wahda il suo ingaggio.