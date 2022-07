Salernitana, Nicola incredulo: l’annuncio di mercato fa esultare i tifosi

Salernitana, un importante annuncio di mercato fa esultare i tifosi. La notizia era davvero inaspettata.

La Salernitana si immerge nella stagione che verrà facendo ordine tra le pedine che devono restare, quelle che dovranno salutare e quelle che arriveranno. Dopo aver convertito quel “sette per cento” in un cento per cento per ciò che concerne la salvezza raggiunta, è tempo di riconfermarsi. E non c’è niente di più intrigante di una sessione di calciomercato dopo una salvezza strappata con le unghie fino all’ultimo secondo.

Dopo l’inaspettato addio a Sabatini, protagonista dell’instant team messo su a gennaio e che proficuamente salvava la Salernitana, i campani ripartono da Morgan De Sanctis. L’ex portiere di Roma e, soprattutto, Napoli, non vuole sfigurare nelle vesti di direttore sportivo annuncia una svolta di mercato piuttosto inaspettata che spiazza e fa esultare i tifosi.

Salernitana, l’annuncio De Sanctis equivale a un colpo di mercato

La Salernitana riparte dal pirata Morgan De Sanctis, per la prima volta direttore sportivo. I tifosi, dopo l’amaro addio a Walter Sabatini, tra gli indubbi artefici dell’insperata salvezza, si aggrappano alle idee e competenze dell’ex portiere di Serie A e della Nazionale. Dopo aver ringraziato il club e i tifosi per l’accoglienza durante la conferenza stampa, De Sanctis si lascia andare ad una pesante confessione di calciomercato.

“Non si sono concretizzate le condizioni per trasferimento di Ederson all’Atalanta”. Un vero e proprio ribaltone, considerando il fatto che il calciatore sembrava davvero in procinto di vestire il nerazzurro. In aggiunta, un’altra notizia che riguarda la possibilità che un calciatore arrivi a Salerno. “Ederson ha deciso di restare alla Salernitana, questo mi fa molto piacere. Però potremmo muoverci su Lovato“.

Ci sono ancora tanti giorni di calciomercato, resta tanta curiosità di comprendere quali saranno i nuovi innesti per la Salernitana in questa sessione estiva. Il ricordo della reboante sessione invernale fa ben sperare per i tifosi del club di Iervolino.